Argentina-Cina: Fernandez il 17 e 18 ottobre a Pechino per forum Nuova via della seta

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, parteciperà al Terzo forum della Nuova via della seta per la cooperazione internazionale, che si terrà a Pechino dal 17 al ottobre. Lo ha confermato il governo argentino in una nota diffusa la termine dell'incontro tra il ministro degli Esteri, Santiago Cafiero, e l'ambasciatore cinese a Buenos Aires, Wang Wei. Fernandez, che viaggia "su invito del presidente Xi Jinping", si unirà alle autorità di oltre 110 Paesi. L'Argentina ha aderito alla nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) nel 2022, durante una visita dello stesso Fernandez a Pechino. Si tratta dello strumento, varato dieci anni fa, con cui Pechino punta a sviluppare infrastrutture e scambi commerciali in 140 Paesi del mondo (Abu)