Usa: New York, Trump riconosciuto responsabile di frode dopo la causa civile della procuratrice

- Un tribunale di New York ha stabilito che Donald Trump è responsabile di frode, dopo che la procuratrice generale dello Stato, Letitia James, ha fatto causa alla Trump Organization, all’ex presidente e a due dei suoi figli, Eric e Donald Jr., per aver sopravvalutato illegalmente il valore degli asset gestiti dal conglomerato. Il giudice Arthur Engoron, della Corte suprema di New York, ha accolto la richiesta presentata dalla procuratrice, respingendo invece quella presentata dagli avvocati di Trump, che hanno tentato di archiviare il caso senza andare a processo. Quest’ultimo, dopo la decisione del giudice, dovrebbe prendere il via lunedì prossimo. In base alle accuse, Trump e gli altri accusati hanno sopravvalutato il valore degli asset gestiti dalla Trump Organization, al fine di ottenere vantaggi fiscali e assicurativi. L’ufficio della procuratrice ha chiesto sanzioni finanziarie per 250 milioni di dollari. (Was)