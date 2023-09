Piemonte: Sacco (M5s) su geositi, speriamo Regione sostenga piccoli comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dare finalmente una legge che possa valorizzare l’importantissimo patrimonio geologico attraverso i geositi che sono numerosissimi nel nostro Piemonte. Abbiamo una varietà geologica importante e unica a livello europeo per non dire mondiale e finalmente abbiamo modo di valorizzarla come merita. Lo ha affermato Sean Sacco (Movimento 5 stelle) relatore di opposizione della proposta approvata oggi in Consiglio regionale del Piemonte che punta a valorizzare il patrimonio geologico territoriale. "Quello che auspichiamo però è un sostegno importante da parte della Regione, nei confronti di tutti quegli enti che hanno intenzione di impegnarsi per la valorizzazione di questi geositi. E il primo ente, più vicino dal punto di vista territoriale, è proprio il comune. E avendo noi tanti comuni piccoli che non hanno le forze, in particolare il personale, per custodire e valorizzare i geositi occorre occuparsi di questo", ha concluso Sacco. (Rpi)