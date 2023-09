Municipio Roma VI: Compagnone (Pd), doppio incarico assessora Scuola, intervenga Prefetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai nel Municipio Roma VI delle Torri non c'è giorno che passi senza rimanere sorpresi, in senso negativo. Apprendiamo dai social che l'assessora Flavia Cerquoni, con delega alla Scuola e allo Sport, riveste un ruolo di pari merito nel Comune di Pomezia". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Pd al Municipio Roma VI, Fabrizio Compagnone, esponente dell'opposizione nel territorio governato da una maggioranza di centrodestra. "Ancora una volta i cittadini del nostro territorio - aggiunge- sono molto preoccupati e infastiditi da questo modo di fare. Auspichiamo che si metta fine quanto prima a questa pantomima che sta diventando stucchevole e fuorviante. Intervenga il Prefetto per capire la legittimità del doppio incarico. Per noi rimane un assurdo. Il Municipio Roma VI con tutte le difficoltà che ha merita rispetto, un'attenzione particolare e soprattutto non merita un assessore a mezzo servizio", conclude Compagnone. (Com)