Migranti: “Die Welt” governo italiano non può dirsi sorpreso da finanziamenti Germania a Ong (2)

- Tuttavia, è noto che la Germania si impegna “molto di più nell’assistenza ai migranti sul proprio territorio rispetto all’Italia”. Alle autorità tedesche vengono presentate “ogni anno molte più domande di asilo: nel 2023, con 244 mila richeiste, saranno non soltanto il triplo rispetto all'Italia, ma il totale più alto nell'intera Ue”. Per tale motivo, “fingere che la Germania stia utilizzando i finanziamenti delle ong per esternalizzare l’assistenza dei migranti all’Italia è sbagliato ed è populista”. In secondo luogo, Meloni fa riferimento alla teoria dei “fattori di attrazione”, secondo cui i migranti che attraversano il Mediterraneo aumentano quando in mare sono attive le navi delle ong per il loro salvataggio. Ciò è stato “smentito più volte dagli studi”. Sono, infatti, le condizioni meteorologiche e quelle del Paese di partenza a determinare il numero di profughi che “osano intraprendere la pericolosa traversata” del Mediterraneo (segue) (Geb)