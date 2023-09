Migranti: “Die Welt” governo italiano non può dirsi sorpreso da finanziamenti Germania a Ong (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per “Die Welt”, il fatto che la Meloni lanci questo attacco al governo Scholz, “condito di dichiarazioni dubbie”, è una reazione alla sospensione da parte della Germania del meccanismo di solidarietà volontaria con cui si era impegnata ad accogliere i migranti giunti in Italia. In questo modo, il governo federale ha reagito alla disapplicazione da parte dell'esecutivo guidato da Meloni delle clausole del regolamento di Dublino sulla riammissione in territorio italiano dei migranti poi arrivati in Germania. Allo stesso tempo, l’attacco della leader di Fratelli d'Italia (Fd'I) contro Scholz dimostra che il capo del governo italiano è “sempre più sotto pressione” perché non riesce a mantenere la promessa elettorale di contrastare l'immigrazione illegale. Finora, i provvedimenti attuati a tal fine “non hanno sortito alcun effetto” e, dall'insediamento di Meloni a Palazzo Chigi, gli arrivi di migranti irregolari in Italia sono aumentati. Per tale motivo, il presidente del Consiglio sta cercando dei “colpevoli da presentare ai propri elettori”, come aveva già fatto con la Francia per aver introdotto controlli alle frontiere con l'Italia al fine di intercettare i migranti irregolari. Adesso, come evidenzia “Die Welt”, è “il turno della Germania”, Paese con cui Meloni aveva stretto “amicizia sin dal suo insediamento” alla guida del governo. Tuttavia, in vista delle elezioni europee del 2024, la leader di Fd'I deve assicurarsi di essere nuovamente percepita come “una intransigente che rappresenta a gran voce i presunti interessi dell’Italia di fronte a importanti Paesi dell'Ue come Germania e Francia”. (Geb)