Usa: McCarthy, incontro con Biden per evitare blocco del governo sarebbe molto importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, ha affermato che un incontro con il presidente Joe Biden, per evitare il blocco delle attività amministrative del governo a fine mese, sarebbe “molto importante”. Parlando con i giornalisti al Congresso, McCarthy ha anche ribadito la necessità di approvare il pacchetto preparato dai repubblicani per rafforzare la sicurezza dei confini. “Dovremmo raggiungere un accordo con il presidente”, ha detto, rispondendo ad una domanda sulla possibilità di concordare un compromesso con i democratici al Congresso per estendere i finanziamenti al debito federale. Il presidente della Camera ha anche detto che Biden potrebbe agire in maniera “unilaterale” per risolvere la crisi al confine con il Messico. “Ha il potere di cambiare le politiche per la protezione delle frontiere, e noi possiamo mantenere i finanziamenti al governo federale per finire il lavoro”, ha spiegato. (Was)