Pnrr: Fitto, bene esito incontri, Cabina regia strumento prezioso

- Sono andate avanti per tutto il pomeriggio le riunioni della Cabina di regia del Pnrr a palazzo Chigi, presiedute dal ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. Gli incontri, suddivisi per cinque sessioni settoriali di lavoro, hanno visto alternarsi prima Confindustria, Ance, Confedilizia, Abi e Ania . Poi Federterziario, Confetra, Confservizi, Confprofessioni, Assoprofessioni. Al terzo tavolo Confapi, Confimi, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione e Conflavoro. Al quarto Alleanza Cooperative, UNicoop, Confartigianato, Cna, Casartigiani, UE.Coop, Forum Nazionale del Terzo Settore, Consiglio Nazionale Giovani. Al quinto e ultimo tavolo della giornata Cgil, Cisl, Uil e Ugl, Confsal, Cisal e Usb. Al centro del confronto la verifica dello stato di attuazione del Pnrr, incluso l’aggiornamento relativo al pagamento della terza rata, pari a 18,5 miliardi di euro, previsto per i prossimi giorni; la richiesta di pagamento della quarta rata, pari a 16,5 miliardi di euro, e una prima analisi del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi della quinta rata, anche in base alla proposta di revisione del Piano, incluso l’inserimento del nuovo capitolo REPowerEU. Obiettivo di queste riunioni è stato condividere lo stato generale di attuazione del Piano, la roadmap del governo in vista delle prossime scadenze e per valutare le proposte provenienti dalle organizzazioni rappresentative del partenariato economico e sociale. (segue) (Com)