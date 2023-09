Pnrr: Fitto, bene esito incontri, Cabina regia strumento prezioso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande soddisfazione è stata espressa da parte del ministro per il riscontro e gli apprezzamenti ricevuti dai partecipanti rispetto al metodo di lavoro adottato dal governo, per il ruolo chiave riconosciuto alla Cabina di regia, “strumento prezioso e utile ad individuare preventivamente, attraverso il confronto e i vostri suggerimenti, eventuali criticità e possibili soluzioni”, ci ha tenuto a sottolineare il Ministro. “Gli incontri, organizzati per singoli tavoli per ogni settore, servono ad ottenere un focus più dettagliato per ogni specifico comparto, e il dialogo continuativo è utile a rafforzare e migliorare le scelte nell’ ottica del partenariato, nonché a coordinare tutti gli interventi in campo: oltre al Piano di Ripresa e resilienza, le politiche di coesione e i fondi di sviluppo e coesione, per avere una visione unica tra le diverse risorse a disposizione, in sintonia con il lavoro impostato sin dall’inizio dal presidente del Consiglio di concerto con la Commissione europea”, ha proseguito il Ministro. Nel corso dei cinque tavoli di lavoro il ministro Fitto ha sottolineato le costruttive interlocuzioni in essere con la Commissione europea, finalizzate all’analisi del conseguimento degli obiettivi e dei traguardi connessi alla quinta rata; i risultati da conseguire al 31 dicembre 2023; le proposte di modifica al Piano, in relazione alla quinta rata, trasmesse alla Commissione europea lo scorso 7 agosto. L’ultima riunione della Cabina di regia avrà luogo domattina alle ore 8,45 con Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Unsic e Copagri presso la sala Verde di palazzo Chigi. Il ministro attenderà poi i suggerimenti scritti da parte di tutte le organizzazioni intervenute per la sintesi utile a procedere nel percorso del piano. (Com)