Migranti: Germania, Hasselmann (Verdi) difende finanziamenti a Ong

- La capogruppo dei Verdi al Bundestag, Britta Hasselmann, ha difeso la decisione del governo tedesco di finanziare organizzazioni non governative impegnate nel salvataggio dei migranti nel Mar Mediterraneo e nella loro assistenza a terra in territorio italiano. È quanto riferisce il quotidiano “Die Welt”. Alla guida dei deputati ecologisti con Katharina Droege, Hasselmann ha dichiarato: “È un grave disastro che, a livello europeo, non si sia potuto raggiungere alcun accordo tra gli Stati sui salvataggi in mare”. Tuttavia, ha evidenziato la capogruppo dei Verdi al parlamento federale, questo è un obbligo umanitario. Pertanto, ora sono organizzazioni private a dover intervenire nel Mediterraneo per impedire che i migranti muoiano annegati. (Geb)