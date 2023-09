Pnrr: Cgil dopo Cabina regia, si accumulano ritardi e si penalizza Meridione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro della cabina di regia sul Pnrr, che si è tenuto questa sera "ha confermato una situazione molto preoccupante: i ritardi nell'attuazione del Piano sono sempre più consistenti e continuano a cumularsi". Ad affermarlo il segretario confederale della Cgil Christian Ferrari al termine del confronto. "Le misure che potrebbero non rispettare le tempistiche prefissate, e quindi a rischio fallimento - sottolinea il dirigente sindacale - risultano essere (anche dopo l'invio della proposta di revisione alla Commissione europea) ancora 78, con una dimensione finanziaria di oltre 83 miliardi, di cui 39 (il 47 per cento circa) riguardanti interventi localizzati nelle regioni del Sud Italia. Sul totale delle 78 misure tuttora 'critiche', ben 37 riguardano interventi infrastrutturali di competenza del Mit, per un valore complessivo di 38,5 miliardi, di cui circa 20 destinati al Mezzogiorno". "La nostra posizione - prosegue Christian Ferrari, segretario confederale Cgil - è nota: non abbiamo affatto condiviso le scelte del governo sulla revisione complessiva del Pnrr, perché prevedono un taglio di 15,9 miliardi e colpiscono principalmente progetti degli enti locali, molti dei quali già in fase di realizzazione. Si sono così stralciati interventi che riguardano la messa in sicurezza del territorio, la rigenerazione urbana, le aree verdi, la riconversione ecologica e l'efficientamento energetico. Ossia alcuni punti fondamentali, e per noi irrinunciabili, del Piano nazionale di ripresa e resilienza". (segue) (Com)