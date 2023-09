Pnrr: Cgil dopo Cabina regia, si accumulano ritardi e si penalizza Meridione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve invece, aggiunge, un piano industriale per "programmare un processo di transizione verso una vera autonomia energetica, con una molteplicità di strumenti che proteggano, riqualifichino e creino capacità produttiva e lavoro di qualità nei nuovi settori strategici della transizione verde (fotovoltaico, eolico, idrogeno)".Per questo "ribadiamo le valutazioni critiche sul metodo di confronto adottato fin qui. Di fatto, continuano ad essere negati il ruolo del partenariato economico e sociale, in sede di monitoraggio e attuazione del Pnrr, e la governance partecipata prevista dall'ordinamento europeo e italiano. Anche la riunione di oggi è stata intesa più come passaggio meramente rituale, per dimostrare, formalmente, di adempiere alle norme contenute nei regolamenti europei, che come occasione sostanziale per costruire partecipazione intorno agli obiettivi del Piano e alle soluzioni necessarie per superarne le difficoltà nella messa in opera. Manca in sostanza - conclude il segretario confederale della Cgil - qualunque confronto preventivo e di merito e proseguono le decisioni unilaterali e comunicate solo successivamente, 'a fatto compiuto'". (Com)