Americhe: Venezuela, Ecuador, Colombia, Perù e Cile si coordinano per caccia a leader Treno di Aragua (2)

- Il centro di Tocorò è stato smantellato grazie all'invio di un contingente di 11mila effettivi. Un operativo cui non sono state però risparmiate polemiche. Si denuncia in prima battuta il ritrovamento di un enorme arsenale di armi e munizioni, la cui presenza era stata a lungo negata dalle autorità impegnate a smentire l'attività criminale in un penitenziario sul territorio. La fuga in anticipo dei leader del "Treno", e in particolare del fondatore Nino Guerrero, fa dire a diversi analisti della sicurezza che l'operazione non ha smantellato la banda e che, anzi, sia stata comunicata per tempo propri per metterla in salvo, riuscendo comunque a dimostrare alla giustizia internazionale che interviene in autonomia contro la criminalità. (Vec)