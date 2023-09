Serbia: Vucic, l’unico colpevole di quanto accade in Kosovo è Albin Kurti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unico colpevole “di tutto ciò che accade intorno al Kosovo” è Albin Kurti. Lo ha dichiarato il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, in una conferenza stampa stasera a Belgrado, in riferimento al premier kosovaro. "Albin Kurti è l'unico colpevole, è lui che vuole il conflitto e la guerra. L'unico desiderio che ha è trascinarci in un conflitto con la Nato”, ha detto Vucic aggiungendo che Kurti è andato contro quanto previsto dall’Accordo di Bruxelles sulla normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina e ha solo “provocato e provocato continuamente”. Il capo dello Stato ha così commentato gli eventi che hanno portato oggi all’uccisione di tre serbi che si erano barricati in un monastero dopo uno scontro armato con la polizia kosovara. "Sono stati uccisi tre serbi, si teme che sia stata uccisa anche una quarta persona", ha detto Vucic. "Ci è voluto molto tempo per indagare da soli cosa è successo in Kosovo e Metohija, cosa è successo questa mattina, durante la mattinata e il pomeriggio, in modo da poter dire la verità alla gente e preparare il terreno per prendere le decisioni appropriate", ha aggiunto. Secondo la ricostruzione fatta da Vucic, intorno alle 2:46 di ieri notte un gruppo di serbi del Kosovo ha piazzato due camion come barricate a Banjska. Successivamente è arrivata sul posto la polizia kosovara e ha cercato di rimuovere le barricate. (segue) (Seb)