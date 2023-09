Kosovo-Serbia: Usa condannano attacchi contro la polizia a Banjska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti condannano fermamente i violenti attacchi coordinati contro la polizia del Kosovo nei pressi del monastero di Banjska il 24 settembre ed esprimono profonde condoglianze alla famiglia del sergente della polizia del Kosovo ucciso in servizio. E’ quanto dichiarato dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, secondo cui “gli autori di questo crimine devono essere chiamati a rispondere delle loro azioni attraverso un processo investigativo trasparente. Chiediamo ai governi del Kosovo e della Serbia di astenersi da qualsiasi azione o retorica che possa infiammare ulteriormente le tensioni e di lavorare immediatamente, in coordinamento con i partner internazionali, per smorzare la situazione, garantire la sicurezza e lo stato di diritto, e tornare al Dialogo facilitato dall'Ue”. La polizia del Kosovo ha la piena responsabilità di far rispettare lo Stato di diritto Paese, ha specificato Blinken. “Gli Stati Uniti riconoscono e rispettano il ruolo della polizia del Kosovo come primo soccorritore in situazioni di emergenza e di crisi. Gli Stati Uniti apprezzano lo stretto coordinamento della polizia kosovara con la Missione dell'Ue per lo Stato di diritto in Kosovo e con la Kfor, in particolare per garantire la sicurezza dei civili sul posto. Continueremo a monitorare la situazione e a coordinarci con tutte le parti coinvolte”, ha concluso il segretario di Stato. (Was)