Kosovo: autorità chiedono alla Serbia di consegnare membri gruppo armato ricoverati

- Le autorità del Kosovo hanno chiesto alla Serbia di consegnare i sei membri del gruppo armato che ieri hanno lanciato un attacco contro le forze dell'ordine a Banjska. Il governo di Pristina ritiene infatti che alcuni degli uomini armati siano fuggiti oltre il confine, in territorio serbo. Il ministro degli Interni del Kosovo Xhelal Svecla ha detto infatti che sei membri del gruppo sono stati ricoverati in ospedale nella città di Novi Pazar, nel sud della Serbia, vicino al confine settentrionale del Kosovo. "Chiediamo alla Serbia di consegnare questi uomini alle autorità del Kosovo il più presto possibile, affinché venga fatta giustizia per i loro atti terroristici", ha detto ai giornalisti Svecla. (Alt)