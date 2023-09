Kosovo: Commissione Ue, necessario appurare fatti su attacco a polizia di domenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue ha chiesto che tutti i fatti riguardanti l'attacco contro la polizia kosovara nel nord del Paese domenica scorsa vengano accertati. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri, Peter Stano, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "Per noi è molto importante che venga fatta piena luce e che si indaghi a fondo su cosa è successo, come è successo, chi ha partecipato, chi ha organizzato l'attacco e che tutti i responsabili di questo atroce attacco terroristico siano portati di fronte alla giustizia", ha detto. "Questa è senza dubbio la posizione ferma e chiara dell'Unione europea. Qualunque sia l'indagine condotta e qualunque sia il ruolo dell'Ue, sia esso di facilitazione o di intermediario, la nostra comunicazione con i partner avviene attraverso canali appropriati, non attraverso i media o i canali pubblici", ha aggiunto Stano. "Siamo in contatto, facciamo ciò che possiamo nell'ambito delle competenze e del nostro mandato. Ma in ultima analisi, ciò che è più importante in questa fase, in relazione all'attacco terroristico di domenica, è fare piena chiarezza e condurre un'indagine adeguata per individuare le responsabilità", ha concluso Stano. (Beb)