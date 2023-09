Kosovo-Serbia: polizia kosovara, numero arrestati per attacco a Banjska sale 8

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito da 6 a 8 il numero delle persone arrestate per l’attacco che si è verificato domenica nel villaggio di Banjska, nel nord del Kosovo, che ha portato alla morte di un agente di polizia kosovaro e di quattro aggressori di etnia serba. Lo riporta il quotidiano “Koha”, riprendendo un comunicato della polizia del Kosovo. “Le operazioni sono ancora in corso e due sospettati sono stati arrestati in un albergo, mentre nella zona del villaggio di Banjska è stato sequestrato un arsenale di armi […] Il numero degli arrestati ha raggiunto fino ad ora le otto persone”, si legge nella nota della polizia. (Alt)