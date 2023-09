Nord Stream: media tedeschi, provengono tutti dall'Ucraina i sospetti sabotatori (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Roderich Kiesewetter, deputato del’Unione cristiano-democratica (Cdu) al Bundestag, tutto ciò indica il coinvolgimento della donna nel sabotaggio dei Nord Stream. Membro del Comitato parlamentare di controllo sulle agenzie di intelligence del Bundestag (Pkgr), Kiesewetter ha sostenuto che B. “non poteva restare in Russia o muoversi liberamente” nel Paese se avesse collaborato alla distruzione dei gasdotti nel Baltico. Dalle ricerche di “N-tv” risulta che la donna ha sostenuto attivamente la politica filo-russa negli anni successivi all’annessione della Crimea. In particolare, la proprietaria della Feeria Lwowa è stata più volte membro con diritto di voto della commissione elettorale filo-russa in Crimea. Interpellata da “N-tv”, B. ha confermato di essere attualmente in Russia e non ha voluto fornire alcuna informazione sul proprio ruolo nella Feeria Lwowa. (Geb)