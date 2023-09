Imprese: “Ft”, Glencore ha esportato migliaia di tonnellate di rame russo in Italia attraverso la Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale svizzera Glencore ha acquistato almeno cinquemila tonnellate di lastre di rame prodotte dalla società russa Ural Mining and Metallurgical Company (Ummc) che sono state esportate dalla Turchia al porto di Livorno. E’ quanto ha rivelato il quotidiano “Financial Times” sulla base di documenti doganali e fotografie. Il commercio di metalli prodotti in Russia non è oggetto di sanzioni, ma sia l’Unione europea che il Regno Unito ne hanno imposte l’anno scorso ad alcuni dirigenti di Ummc, sebbene non alla società. Gli Stati Uniti hanno fatto altrettanto a luglio di quest’anno. Il colosso svizzero delle materie prime non ha dunque violato alcuna disposizione, ma il trasferimento del rame – ha osservato il “Financial Times” – rende evidente la dipendenza europea dalle materie prime critiche russe e il ruolo crescente della Turchia come snodo di transito. (Rel)