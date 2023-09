Migranti: Tajani, problema riguarda anche Europa e Nazioni Unite, non solo l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema migratorio non è solo italiano ma europeo e anche delle Nazioni Unite. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite del “Tg4”. “L’Italia non ha soltanto la rotta mediterranea ma anche quella balcanica” con cui fare i conti. “Dobbiamo affrontare a livello europeo un fenomeno di grande instabilità in Africa, ma anche Siria e Afghanistan. Ecco perché il problema non è solo italiano ma europeo e anche delle Nazioni Unite”, ha spiegato il ministro. (Res)