Italia-Albania: domani alla Farnesina seconda riunione del Comitato economico congiunto

- Il vice presidente del consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, presiederà domani, 27 settembre, alla Farnesina insieme al primo ministro albanese, Edi Rama, la seconda riunione a livello politico del Comitato economico congiunto Italia-Albania. Lo riferisce una nota stampa della Farnesina. Alla riunione prenderanno parte anche il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e il sottosegretario alle Infrastrutture e i Trasporti, Tullio Ferrante. Per parte albanese, parteciperanno la vice prima ministra e ministra delle Infrastrutture e dell'Energia, Belinda Balluku, la ministra per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale, Anila Denaj, la ministra dell'Economia e delle Finanze, Ervin Mete, la ministra di Stato per le Imprese e gli Affari, Delina Ibrahimaj, e il neo-ministro per l'Europa e gli Affari esteri, Igli Hasani. "Con questa riunione, intendiamo confermare l'eccellente livello delle relazioni tra Roma e Tirana. L'Albania è un partner strategico dell'Italia, con cui vogliamo rafforzare ulteriormente la cooperazione", ha affermato il vicepremier Tajani, ribadendo che i Balcani Occidentali costituiscono un'area prioritaria per la nostra politica estera. (segue) (Res)