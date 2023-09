Italia-Albania: domani alla Farnesina seconda riunione del Comitato economico congiunto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è il primo mercato di sbocco per le merci albanesi e il primo fornitore dell'Albania. L'interscambio commerciale è cresciuto di oltre il 16 per cento nel 2022, superando i 3,3 miliardi di euro. "Le già eccellenti relazioni economiche possono fare un ulteriore salto di qualità grazie anche al coinvolgimento del settore privato già presente in maniera cospicua in Albania con le Pmi. L'Italia ottiene grandi risultati quando riesce a fare squadra. In questa occasione, ringrazio in particolare Cassa depositi e prestiti, Ferrovie dello Stato, Terna, Fincantieri, Leonardo, Ita Airways", ha dichiarato Tajani, "per la disponibilità a sviluppare concrete collaborazioni". I lavori saranno focalizzati su infrastrutture, energia e agroindustria. "Vogliamo consolidare le nostre relazioni con l'Albania puntando sul potenziamento della connettività, della rete elettrica e della filiera agricola. Il saper fare italiano contribuirà concretamente ai piani di sviluppo del governo albanese", ha concluso il vicepremier. (Res)