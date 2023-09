Napolitano: Borghi (Azione-Iv), suoi moniti ancora inevasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha sorpreso chi scrive il fatto che sia passato in basso profilo, quasi dimenticato, un passaggio essenziale dell'operato e dell'azione di Giorgio Napolitano: il discorso – duro - del 22 aprile 2013 alle Camere riunite, in occasione del suo secondo insediamento al Quirinale. Lo scrive in un lungo post su Facebook il senatore di Italia viva Enrico Borghi, capogruppo di Azione-Italia viva-Renew Europe del Senato. “Credo ci sia una motivazione di fondo, subliminale quanto robusta, in questa derubricazione. E cioè il fatto che le parole, i moniti, le questioni poste allora da Giorgio Napolitano sull'esigenza di riformare le istituzioni repubblicane per riformare la democrazia, sono ancora, tutte e spietatamente intatte, sul tavolo. E così una politica con troppi tratti di ipocrisia preferisce, talvolta, occuparsi d'altro", sottolinea Borghi, che aggiunge: "In quel lunedì, Giorgio Napolitano fu franco ai limiti della bruschezza. La riforma della legge elettorale, la riforma della seconda parte della Costituzione, la riforma 'dei canali di partecipazione democratica e dei partiti politici' furono i temi che pose con urgenza e con toni anche drammatici. Con un soprassalto di richiamo all'etica della politica, alla cultura del dialogo. Molti di coloro che lo applaudivano, e si commuovevano, in quel pomeriggio di aprile, finirono con lo sfilarsi via via dall'impegno riformatore che si erano assunti nei confronti suoi e del Paese. Il resto è Storia. E quei moniti ci parlano ancora. E ci parleranno negli anni a venire". (Rin)