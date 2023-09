© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema delle scelte di politica migratoria del governo tedesco è che finanzia Ong italiane che poi portano migranti in Italia. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite del “Tg4”. “Perché non finanziano Ong che portano migranti in Germania?”, si è chiesto Tajani. (Res)