Migranti: Tajani, serve un’altra visione del rapporto con l’Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre avere un’altra visione del rapporto con l’Africa. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite del “Tg4”. “Organizzare società miste, fare investimenti”, ha suggerito Tajani. “L’Africa non è un continente povero. Hanno materie prime che servono alla nostra industria, da estrarre e trasformare lì. Serve il Piano Mattei italiano e il Piano Marshall dell’Unione, come lo chiamo io. Senza questa strategia a lungo termine non risolveremo mai il problema dell’immigrazione”, ha aggiunto il ministro. Occorre “agire fortemente nel continente africano”, ha detto.(Res)