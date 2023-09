Spagna: Shakira di nuovo accusata di evasione fiscale per quasi sei milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cantante colombiana Shakira avrebbe frodato il fisco spagnolo per altri sei milioni di euro nel 2018, attraverso una rete di società che l'ha portata a simulare il trasferimento dei suoi diritti a "società strumentali". La Procura spagnola accusa l'artista di una presunta frode, questa volta di 5,3 milioni di euro, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e di altri 700 mila euro per quella sul patrimonio. Tra due mesi Shakira affronterà il primo processo, in cui è accusata di aver frodato un totale di 14,5 milioni di euro. Shakira avrebbe "dirottato" i circa sei milioni di euro verso società domiciliate in Paesi in cui le tasse sono poco pagate e "altamente opache". L'accusa sottolinea anche che queste società sono puramente strumentali, cioè non hanno una vera e propria attività, in quanto "prive di risorse umane e materiali" e il loro unico scopo è quello di contribuire a evitare il pagamento delle tasse. (Spm)