Napolitano: Tajani, nel 2011 non fece di tutto per impedire fine governo Berlusconi

21 luglio 2021

- Giorgio Napolitano e Silvio Berlusconi erano due personalità molto differenti. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite del “Tg4”. “Certamente nel 2011 Napolitano non fece di tutto per impedire la fine del governo Berlusconi. Nutro grande rispetto ma in quella vicenda non mi trovavo d’accordo”, ha detto Tajani, aggiungendo che comunque si tratta di “storia” e pertanto “andiamo avanti”. (Res)