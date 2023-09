Ucraina: l'Estonia si unisce all'iniziativa tedesca per la fornitura di munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Estonia si è unita all'iniziativa della Germania per la fornitura di munizioni all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, durante la conferenza stampa con l'omologo estone, Hanno Pevkur, al termine del loro incontro di oggi a Tallinn. Secondo Pistorius, l'adesione dell'Estonia al progetto tedesco consente all'industria della difesa di “aumentare la capacità produttiva” dei proiettili, il che è “molto importante per tutti noi”. Il ministro della Difesa tedesco ha, infine, evidenziato: “Le munizioni, come apprendiamo ogni giorno, sono e rimangono un fattore cruciale per la capacità di resistenza dell'Ucraina”. (Geeb)