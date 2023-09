Caivano: Tajani, servono repressione, prevenzione e formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ce la metterà tutta per trasformare Caivano affinché non sia più indicata come la città in cui c’è un parco fuori dalla legge. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite del “Tg4”. “Serve repressione, prevenzione e formazione, dei giovani in modo particolare. Lo Stato deve fare di tutto, così le famiglie e le organizzazioni sociali, a partire dalla Chiesa a quelle non religiose”, ha detto il ministro. (Res)