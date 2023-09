Piemonte: Vercellotti (Fd'I) su geositi, legge che punta a valorizzare patrimonio mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valorizzare una storia geologica incredibile che ha il Piemonte ma sopratutto mettere in evidenza questa geodiversità che rende unico il Piemonte a livello mondiale. Lo ha affermato Carlo Riva Vercellotti (Fratelli d'Italia) primo firmatario della proposta approvata oggi in Consiglio regionale del Piemonte che punta a valorizzare il patrimonio geologico territoriale. "Abbiamo la pianura, le colline, le montagne: un patrimonio incredibile e straordinario. Vogliamo creare identità, memoria e consapevolezza di ciò che di straordinario abbiamo. Ma contestualmente vogliamo guardare a questa norma come un possibile attrattore e volano economico e turistico. E bene che questa unicità possa essere esplosa con questa legge per rendere il Piemonte più attrattivo a livello culturale, sociale, economico e turistico", ha concluso Vercellotti.(Rpi)