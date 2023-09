Migranti: “Die Welt” governo italiano non può dirsi sorpreso da finanziamenti Germania a Ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano non può dirsi sorpreso dai finanziamenti che la Germania ha stanziato per le organizzazioni non governative operanti nel soccorso dei profughi nel Mar Mediterraneo e nella loro assistenza a terra. È quanto afferma il quotidiano “Die Welt”, evidenziando che l'esecutivo tedesco aveva già informato l'Italia della decisione. Inoltre, i fondi non andranno soltanto alla ong tedesca Sos Humanity per il salvataggio dei migranti in mare, ma anche alla Comunità di Sant'Egidio per fornire loro assistenza sul territorio italiano. In questo modo, l'esecutivo federale non intende irritare il governo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tuttavia, in una lettera al cancelliere Olaf Scholz, la titolare di Palazzo Chigi si è detta “stupita” dai finanziamenti tedeschi alle ong, definendoli un fattore di attrazione per l'immigrazione illegale diretta dall'Africa settentrionale Italia. Secondo “Die Welt”, con questo “attacco” alla Germania, Meloni cerca “un capro espiatorio da presentare ai propri elettori” per l'aumento degli arrivi di migranti sul territorio italiano. Inoltre, nella lettera a Scholz, il capo del governo compie “due errori”. In primo luogo, Meloni pone “una domanda retorica”, chiedendo al cancelliere se l'assistenza ai migranti non debba avvenire “primariamente in Germania e non in Italia”. (segue) (Geb)