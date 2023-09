Egitto: Al Sisi, formeremo aspiranti insegnanti in accademia militare per forgiare personalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Egitto ha deciso che i candidati ai concorsi per posti di lavoro nei ministeri dei Trasporti, delle Finanze e dell’Istruzione siano formati all’interno dell’accademia militare per “migliorare le loro capacità” e “forgiarne la personalità”. Lo ha dichiarato il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, durante la sua partecipazione alla Giornata di celebrazione delle eccellenze delle università egiziane, alla presenza dei vertici dei sindacati studenteschi dell’Università del Canale di Suez. Al Sisi ha precisato che questa decisione del governo non è stata presa per “militarizzare le istituzioni statali”, rispondendo così alla critica di alcuni secondo cui gli insegnanti e gli altri dipendenti statali “dovrebbero essere formati in istituzioni civili”. Nel suo discorso, il leader egiziano ha anche ordinato la creazione di 100 nuove scuole, affermando che “l’importo della spesa per l’istruzione in Egitto non equivale al numero degli studenti del Paese e quindi non è sufficiente”. Al Sisi ha incontrato i membri del Consiglio supremo delle università dell'Egitto a Ismailia, città egiziana sul Canale di Suez, per discutere della qualità dell'istruzione e della competitività nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica. (Cae)