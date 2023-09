Roma: scia di sangue a San Lorenzo, ferisce con forbice tre persone, 33enne arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha lasciato dietro di sé una lunga scia di sangue ferendo tre persone con una grossa forbice. Si tratta di un cittadino somalo di 36anni fermato, questa notte, con le mani ancora sporche di sangue dagli agenti del commissariato Viminale nel sottopasso Turbigo in direzione di via Giolitti a Roma. All’una circa è arrivata alla polizia una segnalazione di una aggressione in via Volsci, incrocio via degli Equi nel quartiere San Lorenzo, fatta da un uomo di colore che indossava una felpa rossa. Il 36enne fermato nel sottopasso rispondeva alla descrizione e, per questo, gli agenti lo hanno perquisito trovando inequivocabili elementi che lo riconducevano ai fatti di sangue, alcuni dei quali ancora non erano noti ai poliziotti. Oltre alle mani sporche di sangue, infatti, nello zaino portava una grossa forbice. (segue) (Rer)