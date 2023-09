Russia: “Wsj”, carenze di combustibile creano tensioni tra il Cremlino e le aziende energetiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce il quotidiano statunitense, i licenziamenti in Rosneft, una compagnia pubblica, hanno portato diverse persone ad incolpare il governo di Mosca per le carenze di carburante che hanno colpito il Paese. L’azienda, contattata dal giornale, ha smentito questa ricostruzione, affermando che la rotazione delle posizioni dirigenziali è tesa “esclusivamente a rafforzare l’efficienza del business, a beneficio degli azionisti”. La situazione ha portato il governo russo ad approvare pagamenti importanti alle compagnie energetiche, per spingerle a concentrare la vendita di prodotti petroliferi sul mercato domestico. Una attività, quest’ultima, che è molto meno profittevole rispetto alla vendita sul mercato internazionale. (Was)