Veneto: Zaia, parco Colli Euganei candidato nella rete mondiale riserve biosfera Mab Unesco

- Il parco regionale dei Colli Euganei "è ufficialmente candidato nella rete mondiale delle riserve della biosfera Mab Unesco". Lo ha annunciato Luca Zaia, presidente della regione Veneto, informando che "il dossier di candidatura dopo un'attenta analisi è stato oggi approvato dal comitato tecnico nazionale Mab Unesco, diretto dal professor Pier Luigi Petrillo, ed è stato consegnato a Parigi: inizia ora il negoziato internazionale che si concluderà nel giugno 2024. E' un percorso che stiamo sostenendo, assieme al parco, ai sindaci, alle istituzioni da alcuni mesi - ha spiegato Zaia -. Ora si apre la prospettiva internazionale e sentiamo l'obiettivo più vicino. Se i Colli Euganei entreranno nella grande rete dell'Unesco, sono certo che avranno un nuovo rilancio e si apriranno importanti strade, anche a livello di valorizzazione turistica". Il presidente della regione Veneto ha continuato: "La rete mondiale delle riserve della biosfera riunisce dei simboli straordinari di sviluppo sostenibile in cui l'uomo dimostra di poter convivere in modo virtuoso con la natura. Con forza sosteniamo questa candidatura che conferma quanto la Regione è impegnata sul fronte della valorizzazione a livello internazionale e della salvaguardia dei propri patrimoni naturalistici e culturali. Ringrazio il professor Petrillo per aver sottoscritto il dossier e il ministero dell'Ambiente per averlo condiviso e confermo il mio massimo impegno per il negoziato internazionale che ora inizia formalmente". (Rev)