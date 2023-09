Marocco: Banca centrale mantiene tassi di interesse invariati al 3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Marocco, Bank al Maghrib (Bam), ha annunciato che non perseguirà una politica monetaria più restrittiva e manterrà i tassi di interesse invariati al 3 per cento per aiutare a finanziare la ricostruzione delle zone devastate dal terremoto. Lo ha riferito un comunicato della Banca centrale. L’inflazione in Marocco ha mostrato segnali di ripresa negli ultimi mesi, con una media annua del 5 per cento in agosto, in calo rispetto all’8 per cento dell’anno precedente. La Banca centrale ha spiegato che il rallentamento dovrebbe continuare, con un’inflazione in calo dal 6,6 per cento nel 2022 a una media del 6 per cento quest’anno e al 2,6 per cento nel 2024. Sulle prospettive della crescita economica del Marocco, la Bam ha annunciato che, dopo essere scesa all’1,3 per cento nel 2022, dovrebbe migliorare gradualmente al 2,9 per cento nel 2023 e al 3,2 per cento nel 2024, considerando l’impatto del sisma. Il miglioramento delle prospettive di crescita è dovuto a un aumento del valore aggiunto agricolo del 5 per cento nel 2023 e del 5,9 per cento nel 2024, ipotizzando una produzione media di 70 milioni di quintali di cereali. Nel frattempo, il tasso di crescita delle attività non agricole dovrebbe rallentare al 2,6 per cento nel 2023, seguito da un’accelerazione del 3 per cento nel 2024. La notizia arriva dopo il lancio di un piano da 11,6 miliardi di dollari destinati alla ricostruzione delle aree devastate dal terremoto che ha colpito il Marocco centrale lo scorso 8 settembre.(Mar)