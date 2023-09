Granchio blu: Lollobrigida, ulteriori 10 milioni euro per sostenere filiera pesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ulteriori dieci milioni di euro come misura di sostegno per la perdita di prodotto e la protezione degli allevamenti di cozze e vongole che si aggiungono ai 2,9 milioni già stanziati, un intervento per semplificare l'accesso agli indennizzi, la possibilità di pesca a strascico entro le tre miglia e dialogo costante con le associazioni. Sono questi i pilastri dell'azione di contrasto alla diffusione del granchio blu illustrati dal ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in un incontro tenutosi oggi presso il Masaf con le organizzazioni della pesca. E' quanto si legge in una nota. Il ministro Lollobrigida ha voluto incontrare le principali rappresentanze del settore per fare il punto su una emergenza che sta provocando danni agli allevamenti ittici ed ha annunciato l'imminente pubblicazione di un decreto che stanzierà 10 milioni di euro come indennizzo alle imprese per l'acquisto di strumenti di protezione degli allevamenti e per il ripopolamento e la semina delle aree colpite. "Fondi - ricorda Lollobrigida - che si sommeranno ai 2,9 milioni già stanziati per lo smaltimento del granchio blu e a un nuovo fondo da 500 mila euro previsto dall'emendamento al decreto legge 10 agosto 2023 presentato dal presidente della commissione Agricoltura al Senato, De Carlo, provvedimento attualmente in esame a palazzo Madama. In totale le risorse supereranno i 13 milioni di euro". Rispetto ad alcune problematiche poste dalle associazioni riguardante la sospensione dei mutui e l'accesso al credito, "lavoriamo - ha annunciato Lollobrigida - per equiparare le regole del mondo agricolo anche a quelle della pesca e prevediamo un confronto costruttivo con Abi per poter intervenire su questi aspetti". (segue) (Com)