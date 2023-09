Granchio blu: Lollobrigida, ulteriori 10 milioni euro per sostenere filiera pesca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo - continua la nota - permetterebbe loro di semplificare l'accesso ai finanziamenti e di garantire gli stessi diritti degli agricoltori anche con la possibilità di riconoscere lo stato di calamità. Lollobrigida ha, poi, ricordato i primi risultati ottenuti nel corso dell'ultimo Consiglio europeo dei ministri dell'Agricoltura e della Pesca. "Ai tavoli europei - ha rimarcato il ministro - abbiamo battagliato e ottenuto la deroga che consente la pesca a strascico entro le tre miglia e questo è sicuramente un primo passo di Bruxelles verso le necessità del settore". Questo risultato - prosegue la nota - permetterà di avviare un piano sperimentale di contrasto alla proliferazione del granchio blu. Attraverso un piano scientifico si cercherà di comprendere il ciclo biologico della specie e di valutarne l'impatto sull'ecosistema al fine di elaborare una strategia che mitighi il rischio di dissesto ambientale. Il ministro ha sottolineato che la costruzione di una filiera solida richiede tempo e un'analisi approfondita del mercato. Da qui la necessità di mantenere un confronto continuo con tutti gli attori interessati. "Il governo - ha segnalato Lollobrigida - è determinato a sostenere questo settore in una sfida cruciale e continuerà a lavorare in stretta collaborazione con le associazioni per affrontare efficacemente la diffusione del granchio blu e contrastarne gli effetti". Alla riunione - conclude la nota - hanno preso parte l'Associazione Mediterranea Acquacoltori-AMA, l'Associazione Piscicoltori Italiani, Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, Unciagroalimentare, Associazione marineria d'Italia e d'Europa, Alleanza Cooperative Italiane, Federpesca, Legacoop Ancilega e Agciagrital. (Com)