Egitto-Iran: i ministri delle Finanze discutono del rafforzamento delle relazioni economiche

- L'Iran è interessato ad aumentare gli investimenti in Egitto. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze iraniano, Ehsan Khandozi, in occasione dell'incontro con l'omologo dell'Egitto, Mohamed Maait, secondo una nota del dicastero delle Finanze del Cairo. “Siamo ansiosi di sviluppare e rafforzare le nostre relazioni con l’Egitto in vari campi - ha detto Khandozi -. Il Cairo è un partner che ora possiede un’infrastruttura di base integrata di strutture e servizi che lo qualifica per l’afflusso di maggiori investimenti stranieri che desiderano espandersi e investire in Egitto maggiormente nel prossimo periodo”. L'incontro è avvenuto a margine degli incontri annuali della Banca multilaterale asiatica per gli investimenti nelle infrastrutture a Sharm el Sheikh. Nel suo incontro con Khandozi, Maait ha discusso le proposte per sviluppare le relazioni di cooperazione economica con l’Iran, in modo da contribuire a massimizzare l’attrazione di maggiori investimenti verso l’Egitto, indicando che esiste un interesse reciproco nello sviluppo dei progetti congiunti che già esistono tra i due Paesi, in particolare nel settore dei trasporti marittimi e dell'industria tessile. (Cae)