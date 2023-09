Nagorno-Karabakh: Pd a Crosetto, lavori per pace, stop armi ad Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' vero, come riferiscono fonti di stampa, che le industrie italiane hanno fornito apparati militari all'Azerbaigian, Paese da anni coinvolto in operazioni militari nei territori armeni del Nagorno-Karabakh?". Lo chiede un'interrogazione rivolta al ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha come primo firmatario il deputato democratico e vicepresidente della commissione Difesa, Piero Fassino, ed è stata sottoscritta anche dai deputati dem, Stefano Graziano, Andrea De Maria e Giuseppe Provenzano. "Il ministro della Difesa non ritiene che, se confermata, questa vendita sia in violazione della legge 185 del 1990, che vieta forniture militari a Paesi in conflitto o responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, e non ritiene che questo concorra a mantenere aperto un conflitto che ha causato centinaia di vittime e migliaia di sfollati? Con quali iniziative l'Italia intende concorrere ad un blocco delle operazioni militari a favore dell'attivazione di negoziati per la pace e la stabilità della regione?", si legge nell'interrogazione. (Res)