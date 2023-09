Imprese: Sedati (Eurizon), importante creare strumenti d’investimento per sostenere Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Eurizon “abbiamo sempre creduto nell'importanza di creare strumenti d'investimento a supporto del segmento delle piccole e medie imprese”. Lo ha dichiarato Francesco Sedati, responsabile Equity Research and Portfolio Mgmt di Eurizon, nel corso dell'evento "Pmi e Mercati dei Capitali: le sfide europee" presso l'università Luiss Guido Carli a Roma. “Siamo stati i primi a lanciare i Pir sul mercato italiano nel 2017 e nel 2019 abbiamo lanciato il nostro primo Eltif dedicato alle aziende a piccola capitalizzazione, con l'obiettivo di individuare e fornire capitali a business che possano crescere e diventare aziende di media capitalizzazione nell'orizzonte di investimento. Questa tipologia di strumenti rappresenta un modello d'investimento alternativo e parallelo al private equity che vuole allineare gli orizzonti di aziende in fase di crescita con quello degli investitori, fornendo i benefici dell'accesso a un mercato di capitali regolato: liquidità, controlli, trasparenza e governance”, ha sottolineato Sedati, che ha aggiunto: "Rileviamo alcune criticità legate alle dimensioni e liquidità dell'Egm (Euronext growth mkt), su cui è possibile intervenire, per esempio con l'ampliamento dell'ammontare investibile nei Pir. Vediamo comunque grandi opportunità su questo segmento di mercato in quanto costituito da società che esprimono forte crescita della top line e degli utili, che dovrebbero risultare in rendimenti superiori alle large cap. Riteniamo inoltre che la fase congiunturale per investire in questa tipologia di aziende sia interessante, viste le valutazioni molto attraenti". "Continuiamo quindi a mantenere l'offerta di prodotti dedicati a questo mercato in grado di allineare gli interessi di investitori e aziende sia dal punto di vista della durata del ciclo di investimenti, sia nel dare accesso a mercati di capitali liquidi, regolati e controllati alle aziende. Prodotti che offrono agli investitori individuali anche la possibilità di accedere a benefici fiscali quando inquadrati nella normativa Pir", ha concluso. (Rin)