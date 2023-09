Farnesina: sottosegretario Silli partecipa alla conferenza generale dell'Aiea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Giorgio Silli, ha effettuato oggi una missione alle Nazioni Unite a Vienna per guidare la delegazione italiana alla 67esima Conferenza generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea). I principi ispiratori dell’intervento del sottosegretario, riferisce la Farnesina in una nota, sono stati quelli del multilateralismo efficace, della sicurezza, della pace e della prosperità condivisa. “Siamo profondamente preoccupati circa gli sviluppi riguardanti la sicurezza degli impianti nucleari in Ucraina, in particolare della centrale di Zaporizhzia. Riteniamo fondamentale che l'Agenzia possa monitorare direttamente i principali impianti nucleari del Paese e possa continuare a fornire ampio supporto e assistenza. L'Italia ha prontamente offerto contributi volontari all'Agenzia per le straordinarie necessità finanziarie derivanti da questi impegni”, ha detto il sottosegretario intervenendo alla sessione plenaria della conferenza. Silli ha inoltre ribadito che “l'Italia si oppone fermamente al tentativo illegale della Russia di annettere territori dell'Ucraina e all’occupazione della centrale di Zaporizhzia, dove la presenza di personale militare e tecnico russo rimane illegale”. (segue) (Com)