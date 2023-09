Farnesina: sottosegretario Silli partecipa alla conferenza generale dell'Aiea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione al programma nucleare iraniano il sottosegretario Silli ha ricordato come il Piano d’azione congiunto (JCPoA) debba tornare a rappresentare un elemento centrale dell’architettura internazionale di non proliferazione e un successo della diplomazia multilaterale. Il sottosegretario ha chiesto all’Iran di attuare gli obblighi previsti dall’Accordo e di ritornare al dialogo diplomatico. Con riferimento alla Repubblica democratica popolare di Corea, Silli ha inoltre espresso grande preoccupazione per una possibile ripresa dei test nucleari e ha evidenziato come i ripetuti lanci di missili balistici in violazione di molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu minano la pace e la sicurezza regionale e internazionale. A margine della Conferenza generale, il sottosegretario ha avuto un incontro con il direttore generale dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi, con il quale è stato fatto il punto sulla situazione della sicurezza dei siti nucleari in Ucraina, sul dossier nucleare iraniano e sulla eccellente collaborazione tra l’Italia e l’Agenzia. Nell’incontro si è altresì discusso del contributo importante che l’esperienza e le conoscenze italiane nelle applicazioni nucleari e nell’addestramento forniscono alle attività dell’Aiea. Il sottosegretario Silli ha inoltre inaugurato lo spazio espositivo italiano organizzato in occasione della Conferenza, dedicato alle attività italiane nel campo della ricerca e dello sviluppo della scienza e delle tecnologie nucleari. In occasione della missione, il sottosegretario ha confermato un contributo volontario italiano all’Aiea per circa 3 milioni di euro da indirizzare al fondo di cooperazione tecnica dell’Agenzia. (Com)