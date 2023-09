Torino: Gtt lancia selezione per individuare 10 ricercatori per il trasporto pubblico del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gtt e Fondazione Links hanno lanciato la selezione per individuare 10 ricercatori con laurea in ingegneria ed informatica per ripensare le strutture del trasporto pubblico che dovranno accogliere i nuovi mezzi elettrici. "L'obiettivo è creare un centro di sviluppo, ricerca e innovazione a Torino - ha affermato il sindaco Stefano Lo Russo -. con un rilievo internazionale sul trasporto pubblico del futuro", ha concluso. (Rpi)