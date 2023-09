Karabakh: gli aiuti umanitari inviati dall'Azerbaigian ai residenti armeni della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Azerbaigian si sono prontamente attivate per inviare aiuti umanitari ai residenti armeni della regione del Karabakh dopo il primo round di colloqui che si è tenuto nella città di Yevlakh fissati in seguito al cessate il fuoco concordato dallo scorso 20 settembre. Nel corso dei negoziati, i rappresentanti degli armeni residenti nel Karabakh hanno esternato la necessità di carburante nel contesto della discussione sulle questioni sociali e umanitarie. Allo stesso tempo, hanno chiesto aiuti umanitari sotto forma di prodotti alimentari. A seguito dell'incontro, la loro richiesta è stata accolta positivamente. In base alle istruzioni del presidente della Repubblica dell'Azerbaigian Ilham Aliyev, è stato istituito un gruppo di lavoro guidato dal vice primo ministro Shahin Mustafayev per affrontare le questioni sociali, umanitarie, economiche e infrastrutturali nella regione del Karabakh. Il gruppo di lavoro opererà nell'ambito del quartier generale di coordinamento per affrontare le questioni in modo centralizzato nei territori liberati della Repubblica dell'Azerbaigian. La composizione del gruppo di lavoro comprende i ministeri dell'Economia, del Lavoro e della Protezione Sociale della Popolazione, dell'Agricoltura, degli Affari Interni, della Sanità, della Scienza e dell'Istruzione, Azerenergy, Azerishiq, Unione di Produzione Azerigas, Agenzia Statale di Strade automobilistiche dell'Azerbaigian e altre istituzioni pertinenti.Il 22 settembre, il Ministero dell'Emergenza ha inviato due camion contenenti 40 tonnellate di prodotti alimentari e sanitari e due camion pieni di pane per i residenti armeni attraverso la strada operativa Aghdam-Asgaran-Khankendi. Inoltre, tendopoli per 1.000 persone sono state allestite ad Aghdam, Fuzuli e Kalbajar dal Ministero per le Situazioni di Emergenza, al fine di fornire ai residenti armeni primo soccorso e cibo. La polizia, il personale militare e gli operatori civili stanno fornendo il primo soccorso e il supporto adeguato sul campo ai residenti armeni. In seguito alla richiesta avanzata dai rappresentanti dei residenti armeni durante l'incontro tenutosi a Yevlakh il 21 settembre, sono iniziate le forniture di carburante e lubrificanti, innanzitutto agli asili nido, assistenza medica di emergenza e servizi antincendio. Attraverso la strada Lachin-Khankendi viene assicurato il passaggio di generi alimentari e beni di prima necessità per l'utilizzo da parte del personale del contingente russo di mantenimento della pace, nonché per la consegna alla popolazione civile tramite le forze di pace. A facilitare tali operazioni è il Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr) che sta provvedendo al trasporto di cibo, medicinali e alimenti per l'infanzia attraverso le strade Aghdam-Asgaran-Khankendi e Lachin-Khankendi e l'invio di personale aggiuntivo dagli uffici dell'organizzazione di Baku e Ginevra alla sede secondaria di Khankendi. Sulla base della richiesta del Cicr, saranno create le opportunità necessarie per l'evacuazione delle persone che necessitano di assistenza medica in Armenia.Il 25 settembre, nella città di Khojaly, si è tenuto il nuovo incontro tra Ramin Mammadov, responsabile dei contatti con gli armeni residenti del Karabakh, con i rappresentanti degli armeni residenti del Karabakh. Nell'incontro è stato espresso accordo sulle misure adottate per risolvere i problemi discussi a Yevlakh. È stato notato che gli anziani di origine armena trovati soli in alcune zone residenziali hanno ricevuto i primi soccorsi e sono tenuti sotto controllo medico. Si è proposto di creare le condizioni affinché i rappresentanti del Cicr possano incontrarsi con queste persone e consegnarle ai loro familiari o alle istituzioni mediche competenti. È stato raggiunto un accordo sull’organizzazione di un incontro dei membri del gruppo di lavoro guidato dal vice primo ministro dell'Azerbaigian Shahin Mustafayev sulla risoluzione delle questioni socio-umanitarie, economiche e infrastrutturali con i rappresentanti impegnati nei servizi comunali, sanitari e in altre attività civili nell'area, compresa la città di Khankendi. Inoltre è stato suggerito che i servizi sanitari nell'ospedale da campo che si propone di costruire vicino alla città di Khankendi o in direzione di Khojaly dovrebbero essere organizzati congiuntamente dal personale medico azerbaigiano e armeno. È stato inoltre proposto di istituire un servizio mobile di fornitura alimentare da parte del personale di servizio azerbaigiano e armeno. È stata espressa, peraltro, la disponibilità a fornire l'assistenza medica necessaria alle persone affette da malattie croniche gravi o che necessitano di interventi chirurgici speciali.Inoltre, l'incontro ha sottolineato l'importanza di formare squadre mediche mobili congiunte composte da operatori sanitari di origine azerbaigiana e armena, che forniscano servizi alle persone sole e bisognose nei villaggi remoti. Durante i colloqui è stata sottolineata la proposta di organizzare visite di rappresentanti della società civile armena e attivisti sociali che vivono nella regione economica del Karabakh a Baku o in altre città dell'Azerbaigian, ed è stato notato che tali iniziative sono importanti in termini di creazione di una piattaforma di dialogo della società civile, nonché come attuazione di misure di rafforzamento della fiducia. Inoltre, è stato raggiunto un accordo per tenere quanto prima una prossima riunione per discutere i risultati del lavoro svolto e determinare i prossimi passi. In conformità con la richiesta avanzata dai rappresentanti dei residenti armeni che vivono nella regione del Karabakh dell'Azerbaigian in occasione della riunione tenutasi a Yevlakh il 21 settembre 2023, il 26 settembre sono stati inviati attraverso la strada Aghdam-Asgaran-Khankendi quattro camion con un totale di 40 tonnellate di farina, prodotti sanitari e biancheria da letto per 500 persone, oltre a fornire assistenza alle persone ferite in un'esplosione in una stazione di rifornimento vicino alla città di Khankendi, un'altra ambulanza con forniture mediche per il trattamento delle ustioni, forniture per medicazioni, guanti e prodotti farmaceutici per 200 persone. (Rum)