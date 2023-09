Editoria: Barachini, preoccupa scelta editore Dire, tempistica poco comprensibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Preoccupa e stupisce per la tempistica poco comprensibile, l’avvio della procedura di licenziamento collettivo da parte dell’editore della Dire nell’imminenza dell’avvio di una riforma che, dopo anni di incertezze e proroghe, mira proprio a dare certezza di risorse agli editori per costruire realtà solide, difendendo i livelli occupazionali e la qualità dell’informazione. Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini. “Per queste ragioni auspico vivamente che, nell’ambito del confronto con le organizzazioni sindacali, l'editore si adoperi per trovare soluzioni alternative ai licenziamenti”, aggiunge. (Com)