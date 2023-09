Milano: Albertini, Sala troppo politico, ascolti meno verdi e talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sala è stato troppo politico e non abbastanza civico dovrebbe “ascoltare un po’ meno i verdi e talebani”. È questa la critica mossa dall’ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, al suo arrivo all’evento “Amaremilano e il suo destino” per essere insignito del ruolo di Ambasciatore di Milano nel mondo rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se l’attuale sindaco abbia fatto qualche errore. “Secondo me non è stato se stesso, cioè non ha fatto il manager e ha fatto il politico con appartenenze piuttosto che con piglio civico di trasformare la città secondo gli orientamenti del Genius Loci. Cioè la capacità di fare, di acquisire le risorse soprattutto dalla società civile“. (Rem)