Usa: governo fa causa ad Amazon per violazioni della normativa antitrust

- La Commissione federale per il commercio (Ftc), insieme a 17 procuratori generali statali, ha avviato una causa antitrust contro Amazon, alla luce dei presunti abusi di potere commessi dalla società per incrementare i prezzi in capo agli acquirenti e alle aziende che vendono i propri prodotti sulla piattaforma. Le autorità federali, si legge in una nota, hanno accusato la compagnia fondata da Jeff Bezos di aver messo in atto pratiche monopolistiche illegali, ponendo condizioni anticoncorrenziali sulla propria piattaforma e nei confronti dei venditori terzi. In questo modo, Amazon può “spingere” i propri prodotti all’interno dei motori di ricerca, rispetto ad alternative meno costose e migliori dal punto di vista qualitativo. “Amazon è un monopolio, e le sue pratiche costringono venditori e acquirenti a pagare di più per un servizio peggiore”, ha detto la presidente della Commissione, Lina Khan, durante un briefing con la stampa. Le autorità federali hanno avviato una indagine contro Amazon, per presunte violazioni della normativa antitrust, nel 2019, durante l’amministrazione Trump. Fonti anonime hanno riferito al “Washington Post”, quotidiano di proprietà di Jeff Bezos, che nel corso degli ultimi quattro anni Amazon ha consegnato alle autorità milioni di pagine di documenti interni e oltre 100 terabyte di dati. (Was)