Fvg: assessore Finanze, giunta approva assestamento autunnale da 337 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato oggi la manovra autunnale di assestamento di bilancio. A disposizione ci sono 337 milioni di euro di risorse aggiuntive, con cui, ha spiegato l’assessore alle Finanze Barbara Zilli, “la Regione vuole dare risposte a una serie di esigenze del territorio: gli interventi per l'emergenza maltempo, le contribuzioni per gli impianti fotovoltaici, le politiche per la salute e, infine, il sostegno alle imprese e all'agricoltura per fronteggiare l'aumento dei tassi di interesse”. Per i danni causati dal maltempo di quest'estate ammontano a 100 milioni le risorse destinate al fondo di rotazione della Protezione civile, che si sommano ai 50 milioni già stanziati nell'assestamento estivo. Sul fronte delle attività produttive sono previsti 65 milioni destinati al fondo di rotazione per le iniziative economiche e 6 milioni ai centri di assistenza tecnica per le imprese artigiane per sostenere le aziende che hanno affrontato il rialzo dei tassi. Per l'agricoltura, sono 70 i milioni stanziati sul fondo di rotazione di settore, mentre alle esigenze del comparto sanitario la manovra destina 60 milioni. Altri 50 milioni di euro serviranno a finanziare gli incentivi regionali sul fotovoltaico anche per il 2024. “Complessivamente - ha concluso Zilli - abbiamo voluto dare una risposta concreta e immediata a chi ha subito i danni del maltempo, oltre che irrobustire le linee di investimento, come ad esempio nell'ambito degli impianti sportivi e delle infrastrutture, senza dimenticare gli interventi finalizzati a salvaguardia dei quadri economici, compresi quelli per gli anticipi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. (Frt)